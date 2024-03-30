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Нижегородцы могут принять участие в конкурсе "Почувствуй Россию: лучшие авторские путешествия"

14 апреля 2024 09:26  [116] Общество

Жители Нижегородской области могут принять участие в конкурсе «Почувствуй Россию: лучшие авторские путешествия».

Он проводится с целью популяризации внутреннего туризма в России, повышения доступности туристических продуктов, что способствует реализации мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Участникам необходимо самостоятельно, без помощи туроператора, спланировать и совершить путешествие по России и до 17 июня 2024 года прислать заявку, заполнив форму по ссылке и продублировав на почту konkurs@nationalpriority.ru. Путешествие может быть реализовано на любых видах транспортных средств (автомобиле, автобусе, поезде, самолете и др.).

Как сообщает АНО «Национальные приоритеты», в конкурсе следующие номинации: «Лучший туристский маршрут для семей с детьми», «Лучший инклюзивный туристский маршрут», «Лучший маршрут промышленного туризма», «Лучший маршрут сельского (агро) туризма», «Лучшее экопутешествие (туристский маршрут по природным территориям, в том числе национальных парков, заповедников)».

Презентацию путешествия необходимо прислать в формате Power Point. Она должна содержать идею и описание своих самых ярких впечатлений от путешествия; карту путешествия; информацию о транспорте, который использовался; перечисление основных городов и точек путешествия и иллюстрирующие маршрут фото. Также по условиям конкурса нужно смонтировать короткое (хронометражем до 3 минут) видео путешествия.

Призовой фонд состоит из 50 сертификатов на путешествие по России, представленных партнером конкурса. Более подробную информацию можно узнать на сайте конкурса.

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Теги:
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