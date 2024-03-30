Прием батареек на утилизацию будет проводиться в Нижнем Новгороде Общество

15 апреля в Штабе общественной поддержки "Единой России" нижегородцы смогут сдать батарейки и пластиковые крышки на утилизацию.

В рамках проекта "Экологический этикет", приуроченного ко Дню экологических знаний, и партийного проекта "Чистая страна" в Штабе будет организована специальная зона по сбору крышек и батареек.

Напомним, Штаб общественной поддержки "Единой России" работает ежедневно, без выходных, с 10 до 19 часов по адресу: Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 2а.

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