Единый урок "Без срока давности" пройдет в школах Нижегородской области 19 апреля

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородская область 19 апреля присоединится к мероприятиям в рамках Всероссийского Дня единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Одним из ключевых событий дня станет проведение единого интерактивного урока «Без срока давности» во всех школах региона.

Как сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области, в ходе урока детям представят исторические свидетельства преступлений нацистов в отношении мирных советских граждан. Цель такого занятия – противодействие фальсификации истории, сохранение исторической памяти и вовлечение подрастающего поколения в изучение исторических фактов.

«Нельзя допустить замалчивания и искажения информации о тех тяжелых событиях, которые навсегда запечатлелись в памяти нашего народа. Наоборот, мы должны вести просветительскую работу с молодежью: рассказывать о зверствах нацистов, учить детей ухаживать за памятниками и мемориалами, никогда не забывать истории героев Великой Отечественной войны. Проект «Без срока давности» из года в год помогает нам сохранить и передать подрастающему поколению всю правду о тяжелых событиях тех лет», – сказала заместитель министра образования и науки региона Ирина Кизилова.

Напомним, просветительский проект «Без срока давности» был поддержан президентом России Владимиром Путиным.

В рамках проекта также проводится Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», в котором участвуют школьники 5-11 классов и студенты профессиональных образовательных организаций.

В 2023 году призером 1-й категории стала ученица 7-го класса школы №154 Нижнего Новгорода Виктория Клюева. Её работу «Музыкальный памятник, опередивший Победу» выбрали более чем из 550 тысяч сочинений, поступивших на конкурс.

СПРАВКА

Всероссийский День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны отмечается ежегодно 19 апреля. В этот день в 1943 году председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин подписал Указ «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».

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