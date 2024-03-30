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Происшествия

Вытащенный из Волги в районе нижегородского Речного вокзала мужчина госпитализирован

14 апреля 2024 11:07  [394] Происшествия

Вытащенный из Волги в районе нижегородского Речного вокзала мужчина госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, 14 апреля в начале шестого утра поступило сообщение о происшествии на воде на реке Волга в районе Речного вокзала на пл. Маркина.

Согласно предоставленной информации, мужчина оказался в воде. 

Силами аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода человек спасен.

Потерпевший с переохлаждением госпитализирован в лечебное учреждение.

Причины, по которым человек оказался в ледяной воде, будут устанавливаться после обследования.

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