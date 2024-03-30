Вытащенный из Волги в районе нижегородского Речного вокзала мужчина госпитализирован.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, 14 апреля в начале шестого утра поступило сообщение о происшествии на воде на реке Волга в районе Речного вокзала на пл. Маркина.
Согласно предоставленной информации, мужчина оказался в воде.
Силами аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода человек спасен.
Потерпевший с переохлаждением госпитализирован в лечебное учреждение.
Причины, по которым человек оказался в ледяной воде, будут устанавливаться после обследования.
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