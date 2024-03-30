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Экономика

Нижегородским бизнесменам предлагают поделиться опытом внедрения инклюзивных практик

14 апреля 2024 18:53  [377] Экономика
Фото: АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов

Фото: АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов

Представители бизнеса Нижегородской области могут поделиться своим опытом внедрения инклюзивных практик в бизнес-процессы.

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) с марта 2022 года реализует инклюзивный проект «Открыто для всех», направленный на увеличение доступности услуг, товаров и сервисов для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Основная цель проекта - создание равных возможностей для людей с инвалидностью и OB3 в трудоустройстве, образовании, развитии социальных связей, решении повседневных бытовых задач путем формирования инклюзивного бизнес-сообщества, предоставляющего услуги и сервисы для людей с инвалидностью и OB3.

По информации АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 15 апреля 2024 года в социальной сети «ВКонтакте» на странице проекта будет запущена онлайн-эстафета #ОткрытоДляВсех, цель которой - продвижение инклюзивной повестки среди представителей бизнеса и общества. Задача эстафеты - собрать в едином информационном поле максимальное количество представителей крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, которые уже реализуют инклюзивные инициативы или намерены внедрить инклюзивные практики в свои бизнес-процессы.

Также эстафета нацелена на привлечение заявок на Всероссийский отбор инклюзивных практик на платформе «Смартека», который направлен на выявление, поддержку и дальнейшее тиражирование наиболее успешных инклюзивных практик.

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Теги:
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