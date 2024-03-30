Пять человек отравились угарным газом в Нижнем Новгороде, сообщили в СУ СКР по региону.
ЧП произошло на ул. Афанасьева.
Известно, что среди пострадавших - четверо детей.
Все потерпевшие были доставлены в медучреждение. По предварительной информации, их жизни вне опасности.
Организована доследственная проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.
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