Пять человек отравились угарным газом в Нижнем Новгороде Происшествия

Пять человек отравились угарным газом в Нижнем Новгороде, сообщили в СУ СКР по региону. ЧП произошло на ул. Афанасьева. Известно, что среди пострадавших - четверо детей. Все потерпевшие были доставлены в медучреждение. По предварительной информации, их жизни вне опасности. Организована доследственная проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

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