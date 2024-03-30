Волонтёры Победы провели акции ко Дню космонавтики Общество

Фото: НРО ВОД Волонтеры Победы

Активисты движения «Волонтеры Победы» провели в Нижегородской области ряд мероприятий ко Дню космонавтики.

В частности, в рамках всероссийской акции «Улыбка Гагарина» добровольцы вышли на улицы, площади и скверы региона, чтобы предложить жителям вспомнить о первом полете человека в Космос, «улыбнуться как Гагарин» и сделать яркие фотографии. Также каждый участник акции получил листовку с информацией о современных достижениях России в космосе и о современных космонавтах. Всего было роздано более 2 000 листовок.

«В День космонавтики знакомили школьников в игровом, интерактивном форматах с фактами, которые полезны для общего развития, и которые важно знать каждому. Вспоминали историю освоения космического пространства, ключевые даты, а также факты о созвездиях и планетах. Мы гордимся достижениями наших космонавтов, ученых, исследователей и благодарим каждого, кто присоединился к нашим акциям», — сказала руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

По информации НРО ВОД «Волонтеры Победы», также добровольцы провели в образовательных учреждениях региона интеллектуальную игру «РИСК. Космос» и интеллектуальную игру «Космос рядом». Их целью стало знакомство обучающихся с достижениями и победами России в космическом пространстве. Участники увидели объекты космической отрасли, а также космонавтов и Героев России. Всего в играх приняли участие более 7 200 нижегородцев из всех муниципалитетов. Победителей наградили дипломами и памятными сувенирами.

В онлайн-формате жители смогли присоединиться к флешмобу «Поехали!» и разместить в социальных сетях свои фотографии на фоне улиц, мемориалов, памятников, посвященных космонавтам. Часть материалов доступна к просмотру в группе «Волонтеры Победы. Нижегородская область» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/niznovgorod.zapobedu.

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