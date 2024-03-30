Низководный мост затопило в Павловском округе Общество

Затопление низководного автомобильного моста произошло в Павловском муниципальном округе.

Объект располагается на автодороге Павлово-Тумботино в 300 м от н.п. Тумботино.

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области, жилые дома в зону затопления не попадают. Эвакуация жителей не требуется. Вопросы жизнеобеспечения населения (противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение) предусмотрены.

Автомобильное сообщение не нарушено. Имеются объездные пути через д. Большое Окское и д. Малое Окское. Работает паромная переправа из г. Павлово в р.п. Тумботино (и обратно).