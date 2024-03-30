Баня сгорела в СНТ в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сигнал о происшествии в СНТ Сормович-22 поступил 14 апреля.
После получения информации на место выехали огнеборцы.
Горящую баню тушили 17 человек, было задействовано 5 единиц техники.
Площадь, охваченная огнем, составляла 18 кв.м.
В результате пожара никто не пострадал.
Причину возгорания установят дознаватели МЧС России.
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