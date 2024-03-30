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Происшествия

Баня сгорела в СНТ в Нижнем Новгороде

14 апреля 2024 18:07  [75] Происшествия

Баня сгорела в СНТ в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сигнал о происшествии в СНТ Сормович-22 поступил 14 апреля.

После получения информации на место выехали огнеборцы.

Горящую баню тушили 17 человек, было задействовано 5 единиц техники.

Площадь, охваченная огнем, составляла 18 кв.м.

В результате пожара никто не пострадал.

Причину возгорания установят дознаватели МЧС России.

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Теги:
Пожар
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