Баня сгорела в СНТ в Нижнем Новгороде Происшествия

Баня сгорела в СНТ в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. Сигнал о происшествии в СНТ Сормович-22 поступил 14 апреля. После получения информации на место выехали огнеборцы. Горящую баню тушили 17 человек, было задействовано 5 единиц техники. Площадь, охваченная огнем, составляла 18 кв.м. В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания установят дознаватели МЧС России.

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