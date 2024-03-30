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Общество

Электричество частично отключат в трёх районах Нижнего Новгорода 15 апреля

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Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 15 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество на ул. Ильинской в домах № 58, 58а, 58б, 62, 64, 68а.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся дома по ул. Даля, 35, 35а, 37а, 37, 39, 33/31, 41/22; ул. Канавинской, 27, 29, 31.

В Советском районе с 12:00 до 17:00 будет ограничена подача электроэнергии по адресам: Оранжерейный туп., 38, 41, 43, 43б, 43а, 45а, 45, 47, 48а, 48б, 49, 50а, 50б, 50, 58, 60, 58к1; ул. Чачиной, 43, 45, 46А.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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