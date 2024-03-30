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Общество

Боец с позывным "Чекпоинт": "Это большая честь – защищать свою страну"

15 апреля 2024 11:28  [97] Общество

Фото: Дом народного единства

Военнослужащий с позывным "Чекпоинт" приехал в Нижний Новгород в командировку. Он принимает участие в формировании новых воинских подразделений и подготовке новобранцев к службе. 27-летний молодой человек – опытный боец: командир отделения в разведывательном отряде и по совместительству санитарный инструктор. На спецоперации – почти с самого начала, служить пошел по собственной инициативе.

"Это было сугубо личное желание. Я понял, что моя страна нуждается во мне. Перекладывать ответственность на других - не для меня. Считаю, это большая честь – защищать свою страну, семью, друзей с оружием в руках. Меня так воспитали: главная ценность – твое государство и твои родные", - рассказал боец.

До СВО "Чекпоинт" работал в иностранной производственной компании. Был футбольным фанатом. Встал в строй, можно сказать, со спортивной трибуны. В отряде, где служит "Чекпоинт", много футбольных болельщиков.

"Я обожаю свою работу, своих сослуживцев, свой батальон. Это лучший коллектив, в который я мог попасть!", - поделился командир отделения. 

Еще до службы будущий воин занимался медико-тактической подготовкой. Парамедиком стал на поле боя.

"Я оказался ближе всех к раненому бойцу. Нужно было оказать доврачебную помощь: обезболить, наложить жгуты, отправить на точку эвакуации. Справился. Раненый сейчас жив-здоров, на связи с ним до сих пор", - рассказал "Чекпоинт".

Военная служба стала для молодого человека, по его словам, любимой работой и делом жизни. После СВО "Чекпоинт" планирует заключить новый военный контракт.

Правительство Нижегородской области установило региональную выплату в 500 тысяч рублей для военных специалистов, которые заключают контракт с Министерством обороны РФ от региона с 1 марта 2024 года и принимаются во вновь формируемые подразделения. С учетом федеральной выплаты общий размер материальной поддержки для таких специалистов составит 695 тысяч рублей. Кроме того, действующий в Нижегородской области военный социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/. По телефону центра можно задать и вопросы о зачислении в новые военные формирования, по которым можно также обращаться в единый пункт отбора по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

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Теги:
Военные СВО
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