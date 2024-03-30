Почти 3,6 тысяч бюджетных мест создано в ННГУ им. Лобачевского в 2024 году Общество

Фото: ННГУ им. Лобачевского

В 2024 году в ННГУ им. Лобачевского для абитуриентов будут доступны 3614 бюджетных мест. Об этом сообщил ректор университета Олег Трофимов в рамках Дня открытых дверей, который прошел в ННГУ.

Как подчеркнул ректор вуза, число бюджетных мест в этом году существенно больше, чем годом ранее - почти на 300 мест.

В настоящее время университет Лобачевского реализует 450 образовательных программ, 109 программ аспирантуры и 120 программ повышения квалификации.

Среди новых направлений ННГУ - "Прикладная механика" в Институте информационных технологий, математики и механики, а также направление "Дизайн" (профиль "Графический дизайн"), реализуемое в Высшей школе искусств и дизайна.

ННГУ также планирует развивать проекты Передовой инженерной школы "Космическая связь, радиолокация и навигация". Партнерами выступают предприятия госкорпораций "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", концерна "Алмаз-Антей", отечественные разработчики и производители систем связи различного назначения.

Как сообщалось ранее, медиаконтент о Нижнем Новгороде на английском, арабском и китайском языках создадут в ННГУ.

