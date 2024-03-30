Нижегородские компании смогут пройти бесплатное обучение по работе с маркировкой товаров Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские производители и торговые организации могут пройти бесплатное обучение по работе с маркировкой разных групп товаров. Как сообщает пресс-служба правительства региона, семь вебинаров пройдут на онлайн-платформе государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров с 16 по 18 апреля.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, серия образовательных веб-конференций посвящена национальной системе маркировки "Честный знак". Подобные встречи дополняют инструменты поддержки нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Система позволяет узнать, как и где был произведен товар, на каком этапе продажи сейчас находится. Вебинары подготовлены для производителей и торговых организаций. Участники смогут ознакомиться с последними изменениями и техническими требованиями по маркировке разных групп товаров. Эксперты поделятся своими знаниями и опытом, расскажут о маркировке продуктов питания, напитков, а также о порядке продажи такой продукции", - добавил министр.

Зарегистрироваться, а также узнать подробную информацию о мероприятии можно на сайте честныйзнак.рф и на сайте министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.