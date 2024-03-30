Несколько подземных переходов планируют отремонтировать в Нижнем Новгороде

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Ремонт подземных переходов запланирован в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.
По словам главы города, уже готовится документация на ремонт подземного пешеходного перехода станции Автозаводская-Сортировочная, расположенного между пр. Ленина и ул. Переходникова.
"Будем приводить в порядок и помещения насосной станции вместе с оборудованием, так как переход периодически подтапливает во время осадков. На этой дождливой неделе за ним особенно следим", - отметил мэр.
Он добавил, что жители Автозавода ранее обращались с просьбой помочь в ремонте этого перехода.
Также глава города написал, что в мэрии есть планы по ремонту перехода на пр. Ленина в районе Комсомольской проходной автомобильного завода.
Ранее сообщалось, что технические решения по ремонту перехода на пл. Лядова прорабатывают в администрации.
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