Несколько подземных переходов планируют отремонтировать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ремонт подземных переходов запланирован в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

По словам главы города, уже готовится документация на ремонт подземного пешеходного перехода станции Автозаводская-Сортировочная, расположенного между пр. Ленина и ул. Переходникова.

"Будем приводить в порядок и помещения насосной станции вместе с оборудованием, так как переход периодически подтапливает во время осадков. На этой дождливой неделе за ним особенно следим", - отметил мэр.

Он добавил, что жители Автозавода ранее обращались с просьбой помочь в ремонте этого перехода.

Также глава города написал, что в мэрии есть планы по ремонту перехода на пр. Ленина в районе Комсомольской проходной автомобильного завода.

Ранее сообщалось, что технические решения по ремонту перехода на пл. Лядова прорабатывают в администрации.