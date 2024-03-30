Молодогвардейцы вновь отправились в ДНР с гуманитарной миссией Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

Активисты регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Нижегородской области отправились от Штаба общественной поддержки партии на освобожденные территории с новой гуманитарной миссией.

Так, сводный отряд молодогвардейцев и Волонтерской Роты под руководством лидера регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Романа Зыкова доставит гуманитарный груз в Харцызск, Иловайск, Донецк и Мариуполь.

"Это уже не первый подобный выезд с волонтерской и гуманитарной миссией наших активистов. В этот раз мы везем медикаменты военнослужащим, печи для блиндажей, а также школьные принадлежности для ребят. Руководитель местного отделения "Молодой Гвардии" Московского района Георгий Элистаров на протяжении двух недель будет оказывать помощь раненым в больнице Донецка. Активистка Дарья Фурдыло направляется в Мариуполь, где также в течение двух недель будет помогать людям оформлять документы, а также организовывать досуг для детей", - рассказал Роман Зыков.

Напомним, поддержка участников СВО и их семей, гуманитарная миссия на Донбассе и помощь жителям новых регионов – приоритетные направления в деятельности "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской роты".

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты, волонтеры вместе с партнерами регулярно отправляют необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.

На базе общественных приемных "Единой России" и Штаба общественной поддержки продолжается сбор гуманитарной помощи.