Александр Куренков, Игорь Комаров и Денис Паслер 15 апреля встретились с жителями Орска Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Глава МЧС России Александр Куренков, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Оренбуржья Денис Паслер 15 апреля посетили Орск и оценили паводковую ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

В ходе поездки руководители пообщались с жителями Старого города и ответили на вопросы по теме выплат, откачки воды из домов и затопленных районов, помощи малому бизнесу, подключения электричества и газа, водоснабжения, а также получения гуманитарной помощи.

"Сейчас самое важное, слышать каждого, чтоб граждане чувствовали поддержку государства", - отметил глава МЧС России Александр Куренков.

Министр МЧС совместно с полномочным представителем президента России посетили также пункты временного размещения жителей, склады с гуманитарной помощью и оценили работу муниципальных комиссий, осуществляющих фиксацию и оценку нанесенного ущерба.

На сегодняшний день в районе Старого города работают 27 комиссий. При обходе домов сотрудники раздают пострадавшим от паводка жителям брошюры с ответами на самые актуальные вопросы. В пунктах временного размещения находится более тысячи человек, созданы все необходимые условия для их комфортного пребывания. В Орске идут работы по уборке освобождённых от воды территорий, на расчистке города работают 100 бригад. Специалисты проводят дезинфекцию территорий объектов социальной инфраструктуры.

Обстановку в затопленных территориях Оренбуржья прокомментировал полпред Игорь Комаров: "Вода, наконец, начала отступать. Количество сил для ликвидации последствий увеличено. Сейчас идет уборка, в дома снова подключают газ и электричество, специальные комиссии оценивают нанесенный ущерб. Работа идет оперативно, некоторые горожане уже возвращаются в свое жилье. Но предстоит еще очень многое сделать – надо восстановить весь город. Поэтому первоочередная задача – как можно быстрее помочь людям, а потом, когда большая вода уйдет – принять меры по предотвращению подобного в будущем. Для обеспечения общественного порядка ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов из числа сотрудников МВД. Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь - в ПВР доставлено уже более 460 тонн питьевой воды. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле".

"Продолжают поступать заявления пострадавших на выплаты - более 313 тысяч заявлений по региону. Оренбуржцам уже выплачено 342 млн рублей – это единовременная материальная помощь и финансовая помощь в связи с утратой имущества. Работа идёт в круглосуточном режиме. Мы наращиваем ресурсы для ликвидации последствий паводка, готовим нормативно-правовую базу, чтобы поддержать бизнес и снизить налоги, работаем по всем направлениям", - сказал Денис Паслер.

Как сообщалось ранее, Игорь Комаров и Александр Куренков 12 апреля прибыли в Орск для встречи с жителями.