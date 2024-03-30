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Общество

Нацпроект "Беспилотные авиационные системы" будет реализован на базе школы №23 в Дзержинске

15 апреля 2024 16:35  [74] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Дзержинска

Нацпроект "Беспилотные авиационные системы" планируется реализовать на базе школы №23 в Дзержинске. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы Дзержинска.

Соответствующие изменения внесены в бюджет города.

Согласно информации, порядка 4,7 млн рублей субсидий запланировано для создания кружка по разработке и эксплуатации беспилотных авиационных систем в школе №23.

Ранее Нижегородская область стала одним из регионов – победителей конкурсного отбора, который проводило Министерство просвещения РФ в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" национального проекта "Беспилотные авиационные системы". Ряд школ области, в свою очередь, выиграли грант на реализацию проекта.

По словам заместителя главы администрации города Ольги Палеевой, средства будут использованы для подготовки кабинетов для занятий. Педагоги уже прошли обучение, и с 1 сентября этого года дзержинские школьники, начиная с седьмых-восьмых классов, смогут получать знания и опыт в новом кружке. 

После внесенных изменений доходы пополнились на 242 436 855,03 рубля в основном за счет межбюджетных поступлений. Расходы выросли на такую же сумму. Таким образом, доходы составить 9 398 708 409,56 рублей, расходы 9 750 320 140,26 рублей.

"Изменения внесены на существенную сумму - почти 250 миллионов рублей. Они будут распределены по разным важным для города направлениям – например, средства заложены на проведение чемпионата России по футболу среди инвалидов и на ремонт и строительство дорог. Начинается горячий летний сезон, надо все успеть сделать, дума принимает решения внеочередным порядком, чтобы финансирование поступило оперативно", - прокомментировала председатель городской Думы Виктория Николаева.

За счет перераспределения средств внутри и между статей городского бюджета 12,6 млн рублей направлены на ремонт проезда от улицы Самохвалова к Санаторному детскому дому.

Существенная сумма субсидий из ассигнований Дорожного фонда - почти 63 млн рублей, будет направлена дополнительно на строительство дороги к Шуховской башне. Общая сумма субсидий на данные цели в 2024 году составит более 167 млн. рублей.

Также безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов поступили на разработку проектно-сметной документации культурно-досугового центра "Дом книги" (5,2 млн руб.), строительство бассейна "Капролактамовец" (1,7 млн руб.), капитальный ремонт "Театра кукол" (28 млн руб.).

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Теги:
Бюджет Нацпроект
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