Глеб Никитин принял участие в совещании с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко Политика

Фото: пресс-служба Д.Н. Чернышенко

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации (ФРЦТ и РЦТ). На нем подвели итоги оценки эффективности и результативности РЦТ в 2023 году, наметили планы на текущий год и обсудили подготовку к конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

В мероприятии приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, а также представители Минцифры, Минэкономразвития, Минтранса, Минспорта, Минздрава и других федеральных органов исполнительной власти, федеральных агентств и региональных ведомств.

На мероприятии обсудили подготовку к конференции ЦИПР, которая пройдет 21-24 мая в Нижнем Новгороде.

Глеб Никитин отметил, что на данный момент уже подготовлена концепция ЦИПР-2024, разработан проект деловой программы, определены основные треки.

"Ключевой тематикой ЦИПР в 2024 году выбрана "Экономика данных". Именно так называется новый национальный проект, о запуске которого заявил президент России Владимир Путин. В рамках деловой программы пройдет более 100 сессий. Впервые предусмотрен открытый формат - 24 мая все желающие смогут бесплатно посетить выставочную часть форума и ряд секций деловой программы", – рассказал глава Нижегородской области.

Глеб Никитин добавил, что деловая программа "ЦИПР-2024" включает пять тематических треков, раскрывающих различные аспекты цифровизации. Один из треков – "ЦИПР.Дети" – впервые будет посвящен вопросам цифровых технологий в жизни подрастающего поколения. Кроме этого, в 4-й раз в рамках конференции будет вручена премия CIPR Digital-2024 в области цифровых технологий.

Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал РЦТ всех уровней и ИТ-компании принять участие в мероприятии, а также оказать содействие в организации пленарной и тематических сессий. Он также подчеркнул важность участия в премии.

"Сбор заявок на премию CIPR Digital-2024 заканчивается 19 апреля. Поэтому каждый РЦТ, курирующий цифровую деятельность в своем ведомстве или регионе, обязательно должен подать заявку. Остается мало времени, прошу коллег ускориться", – добавил Дмитрий Чернышенко.

На совещании также обсудили "пилотные" региональные сервисы на платформе "ГосТех" и тиражирование типовых сервисов в субъектах РФ, отказ от использования электронных сервисов СМЭВ2, перевод региональных и муниципальных услуг на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), а также потребность ФОИВ и госкомпаний в программно-аппаратном комплексе (ПАК) и электронной компонентной базе для вычислительных задач в сфере искусственного интеллекта.

Напомним, что "Цифровая индустрия промышленной России" — главное в стране деловое мероприятие в сфере цифровой экономики. На протяжении многих лет ЦИПР является ключевой площадкой для диалога представителей бизнеса и власти по вопросам цифровой трансформации общества и различных отраслей экономики.