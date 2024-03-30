Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
15 апреля 2024 17:15  [115] Глеб Никитин принял участие в совещании с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко
15 апреля 2024 15:00  [163] Александр Куренков, Игорь Комаров и Денис Паслер 15 апреля встретились с жителями Орска
12 апреля 2024 19:22  [554] Китай предложил провести конференцию по Украине
12 апреля 2024 19:02  [999] Эксперт-мониторинг событий с 5 по 12 апреля 2024 года от АНО "Минин-центр"
12 апреля 2024 12:09  [388] Игорь Комаров и Александр Куренков 12 апреля прибыли в Орск для встречи с жителями
09 апреля 2024 19:02  [467] Игорь Комаров провел совещание по паводку в Оренбургской области
09 апреля 2024 18:15  [431] Госдума РФ поддержала идею создания министерства по делам молодежи
09 апреля 2024 16:08  [394] Глеб Никитин занял 11 место в топе медиарейтинга глав регионов по итогам марта
06 апреля 2024 12:23  [663] Нижегородские эксперты прогнозируют изменения в миграционной политике России
06 апреля 2024 10:32  [723] Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин награжден орденом "За гражданскую доблесть и честь"
Политика

Глеб Никитин принял участие в совещании с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко

15 апреля 2024 17:15  [115] Политика

Фото: пресс-служба Д.Н. Чернышенко

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации (ФРЦТ и РЦТ). На нем подвели итоги оценки эффективности и результативности РЦТ в 2023 году, наметили планы на текущий год и обсудили подготовку к конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

В мероприятии приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, а также представители Минцифры, Минэкономразвития, Минтранса, Минспорта, Минздрава и других федеральных органов исполнительной власти, федеральных агентств и региональных ведомств.

На мероприятии обсудили подготовку к конференции ЦИПР, которая пройдет 21-24 мая в Нижнем Новгороде.

Глеб Никитин отметил, что на данный момент уже подготовлена концепция ЦИПР-2024, разработан проект деловой программы, определены основные треки.

"Ключевой тематикой ЦИПР в 2024 году выбрана "Экономика данных". Именно так называется новый национальный проект, о запуске которого заявил президент России Владимир Путин. В рамках деловой программы пройдет более 100 сессий. Впервые предусмотрен открытый формат - 24 мая все желающие смогут бесплатно посетить выставочную часть форума и ряд секций деловой программы", – рассказал глава Нижегородской области.

Глеб Никитин добавил, что деловая программа "ЦИПР-2024" включает пять тематических треков, раскрывающих различные аспекты цифровизации. Один из треков – "ЦИПР.Дети" – впервые будет посвящен вопросам цифровых технологий в жизни подрастающего поколения. Кроме этого, в 4-й раз в рамках конференции будет вручена премия CIPR Digital-2024 в области цифровых технологий.

Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал РЦТ всех уровней и ИТ-компании принять участие в мероприятии, а также оказать содействие в организации пленарной и тематических сессий. Он также подчеркнул важность участия в премии.

"Сбор заявок на премию CIPR Digital-2024 заканчивается 19 апреля. Поэтому каждый РЦТ, курирующий цифровую деятельность в своем ведомстве или регионе, обязательно должен подать заявку. Остается мало времени, прошу коллег ускориться", – добавил Дмитрий Чернышенко.

На совещании также обсудили "пилотные" региональные сервисы на платформе "ГосТех" и тиражирование типовых сервисов в субъектах РФ, отказ от использования электронных сервисов СМЭВ2, перевод региональных и муниципальных услуг на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), а также потребность ФОИВ и госкомпаний в программно-аппаратном комплексе (ПАК) и электронной компонентной базе для вычислительных задач в сфере искусственного интеллекта.

Напомним, что "Цифровая индустрия промышленной России"  — главное в стране деловое мероприятие в сфере цифровой экономики. На протяжении многих лет ЦИПР является ключевой площадкой для диалога представителей бизнеса и власти по вопросам цифровой трансформации общества и различных отраслей экономики.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин ЦИПР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph