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Общество

Нижегородские парламентарии обсудили меры поддержки многодетных семей

15 апреля 2024 18:27  [83] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В нижегородском Заксобрании состоялся "круглый стол", посвящённый совершенствованию системы социальной поддержки многодетных семей в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

В совещании приняли участие председатель регионального парламента Евгений Люлин, председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова, депутаты Законодательного Собрания, представители Правительства области, общественных организаций, Общественного Совета при Законодательном Собрании, общественных палат, члены Молодежного парламента, многодетные родители.

С февраля 2024 года в Нижегородской области началась работа по реализации в регионе Указа Президента Российской Федерации "О мерах социальной поддержки многодетных семей".

"Количество мер социальной поддержки многодетных семей в нашем регионе больше, чем в других субъектах ПФО. У нас уже реализуется меры поддержки, установленные в Указе: из семи мер – три полностью. Среди них: бесплатное лекарственное обеспечении детей в возрасте до 6 лет; прием детей в первоочередном порядке в детские сады; содействие в улучшении жилищных условий и предоставление земельных участков, обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры, в том числе жилищный сертификат взамен земельного участка. Что касается остальных мер поддержки, установленных Указом, то они реализованы либо частично, либо в денежной форме вместо натуральной. К тому же меры социальной поддержки для семей, которые перестали быть многодетными, сохраняются до достижения старшим ребенком 23 лет при условии его очного обучения в образовательной организации. Поддержка многодетных семей является важным направлением деятельности органов государственной власти в регионе. Сегодня это общая задача министерств, ведомств, депутатов", - отметила Наталья Смотракова.

В настоящее время в профильных министерствах разрабатываются дополнительные меры поддержки многодетных семей в части обеспечения бесплатным двухразовым питанием школьников, возможностью бесплатного проезда (взамен действующих выплат), обеспечения детей из многодетной семьи школьной и спортивной формой. В Год семьи будут, прорабатываться вопросы об увеличении размера областного материнского капитала, введение выплат для стимулирования женщин в возрасте до 24 лет рожать первенцев. В планах – создание Дома семьи, единого окна социальных мер поддержки, института социальных нянь.

Кроме того, участники совещания обсудили проблемы, с которыми сталкиваются многодетные родители при получении социальных льгот. 

"Разработка комплекса мер, которые решат основные проблемы многодетных семей, крайне важна позволят получать ипотеку по областным программам: привести критерии участников программ в соответствии с ожиданиями многодетных. Сейчас также совершенствуется мера поддержки по предоставлению земельного участка", - сообщил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента добавил, что в работу должны включиться коммерческие структуры: "Скидка для многодетных не станет для бизнеса обузой, а для семей будет огромной поддержкой. СМИ тоже могли бы формировать новую моду на общественную значимость многодетности. Государство, в свою очередь, должно рассматривать поддержку многодетных как инвестицию в будущее", - резюмировал Евгений Люлин.

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Теги:
Законодательное собрание Многодетные семьи
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