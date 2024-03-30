Подростки в Нижнем Новгороде смогут заработать летом около 13,5 тысяч рублей Общество

Около 300 подростков планируется временно трудоустроить летом 2024 года в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила директор департамента по социальной политике Галина Гуренко.

По её словам, на текущий год в городском бюджете на организацию трудоустройства подростков заложено 4,5 млн руб. При временном трудоустройстве несовершеннолетних строго соблюдается трудовое законодательство, включая проведение обязательных медосмотров, заключение четырехсторонних договоров и согласование с Роспотребнадзором рабочих мест для трудоустройства подростков.

Для подростков установлен четырехчасовой рабочий день. Оплата труда, согласно федеральному закону от 19.06.2000 № 82-ФЗ, происходит за фактически отработанное время исходя из минимальной заработной платы (19 242 рублей).

За месяц работы зарплата подростка составит около 13 570 рублей. Центр занятости населения в этом году будет выплачивать подросткам материальную поддержку за фактически отработанное время исходя из суммы 2 416 рублей.

Чаще всего подростки работают в школах: помогают готовить к ремонту кабинеты, проводят ремонт школьной мебели, реставрируют книги в библиотеках и благоустраивают пришкольные территории.

Также несовершеннолетние временно трудоустраиваются на предприятия по благоустройству города. Подростки наводят порядок на улицах и скверах, ухаживают за газонами и цветниками, обрезают и сажают кустарники и деревья, благоустраивают территории дворов. Также проводят работы в парках: убирают мусор, сажают цветы и многое другое.

По данным департамента по социальной политике, специалисты по социально-трудовым отношениям тесно сотрудничают с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В департаменте также отметили, что временное трудоустройство несовершеннолетних граждан позволяет отвлечь их от "улицы", бесцельного времяпровождения, что способствует снижению числа правонарушений среди подростков в летний период.

В настоящий момент формируются подростковые бригады, в том числе из тех детей, которые состоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних или на внутришкольном учете.