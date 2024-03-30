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Общество

Нижегородцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе "Регион добрых дел"

16 апреля 2024 10:13  [100] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области объявили открытый конкурсный отбор региональных проектов в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства "Регион добрых дел — 2024". Об этом сообщает министерство молодёжной политики Нижегородской области.

Напомним, конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодёжи в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование".

Цель конкурса – создание условий для развития добровольческой деятельности в Нижегородской области.

Участвовать в конкурсе могут зарегистрированные некоммерческие и неправительственные организации, а также государственные и муниципальные учреждения; инициативные группы граждан; физические и юридические лица.

Проекты принимаются по четырём направлениям: семейное добровольчество, студенческое добровольчество, добровольчество трудоспособного населения и "серебряное" добровольчество.

Заявки принимаются до 18 апреля включительно по e-mail: minmolodezh@mail.ruс пометкой "Регион добрых дел – заявка 2024". Подробности о конкурсе можно узнать по ссылке.

Лучшие нижегородские проекты регионального этапа будут представлять Нижегородскую область во всероссийском этапе конкурса. Субъекты РФ будут претендовать на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию лучших практик - от 600 тысяч до 1,2 млн рублей.

В прошлом году Нижегородская область как победитель получила почти 10 млн рублей на развитие добровольческих практик.

Напомним, что конкурс "Регион добрый дел" впервые прошёл в 2018 году, когда в России был объявлен Год добровольца.

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Теги:
Добровольцы Конкурсы
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