Нижегородец Андрей Мольков стал призером хакатона по ИИ проекта "Цифровой прорыв" Общество

Фото: АНО "Россия – страна возможностей"

Нижегородец Андрей Мольков стал призером хакатона проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект", который входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей". Как сообщает АНО "Россия – страна возможностей", награждение победителей шестого окружного хакатона прошло в Сочи.

По результатам турнира, призовой фонд в 3,6 млн рублей был разделен между 18 командами-победителями. С помощью ИИ участники разработали программы по оценке маркировки продуктов детского питания, приложения, которые определяют соответствие уровня цен на социально значимые товары, а также другие системы и программные модули.

Участникам предложили решения в шести кейсах. В каждом из них команды вели борьбу за призовой фонд в 600 тысяч рублей: за первое место – 300 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч рублей, за третье – 100 тысяч рублей. В итоге до финала дошли 113 команд.

Третье место в кейсе от компании "Акселератор возможностей" вместе с инновационным научно-технологическим центром МГУ "Воробьевы горы" заняла команда "MaDS", в состав которой входит Андрей Мольков из Нижегородской области. Участники хакатона создавали программный модуль для смыслового разграничения документов.

Согласно сообщению, по результатам хакатонов каждый участник проекта получает оценку и "обратную связь" по разработанным решениям. Кроме того, участникам предоставляется возможность создать уникальный цифровой профиль, который будет доступен для партнеров.

Отмечается, что кейсодержателями хакатона выступили Министерство культуры РФ, АО "Негосударственный пенсионный фонд "Будущее", компания "Акселератор возможностей" совместно с инновационным научно-технологическим центром МГУ "Воробьевы горы", секретариат заместителя председателя Правительства ДНР, рекламное агентство Media Wise и Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России.

Напомним, что проект "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" преследует цель создать систему отбора кадров, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, которые хотят создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта и тд.

Организатор конкурса является Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса стал АНО "Россия – страна возможностей",технологические партнеры проекта: Yandex Cloud и VK. Напомним, АНО "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года.