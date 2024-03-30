Итоги чемпионата "Профессионалы" подвели в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Итоги региональных этапов Чемпионата высоких технологий и чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" подвели в Нижнем Новгороде. Как сообщает министерство образования и науки региона, в этом году в двух чемпионатах участвовали 700 нижегородцев из 147 образовательных учреждений. В категории юниоров участвовали школьники, достигшие 14 лет. В основной категории за победу боролись студенты колледжей и техникумов.

На чемпионатах нижегородцы показали свои навыки по 77 компетенциям. Вместе с участниками на площадках присутствовали почти тысяча лучших специалистов предприятий региона, преподаватели вузов и профессиональных образовательных организаций.

По данным Минобрнауки региона, победители и призерами чемпионатов стали 330 человек. Они получили не только медали и дипломы, но и предложения о стажировке, некоторые смогли заключить трудовые договора на 40 предприятиях, которые стали партнерами регионального этапа чемпионатного движения.

Финал Всероссийского чемпионата высоких технологий пройдет в сентябре в Великом Новгороде, а финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" состоится в ноябре в Санкт-Петербурге. Для участия в них будет сформирована команда Нижегородской области, в которую войдут победители региональных этапов двух чемпионатов по различным компетенциям.