Количество стоящих на учете с диагнозом "наркомания" снизилось в Нижнем Новгороде в 2023 году Общество

По итогам 2023 года в Нижнем Новгороде снизилось число граждан, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом "наркомания". Об этом сообщили в Антинаркотической комиссии Нижегородской области.

Так, в целом по городу количество состоящих на учете с данным диагнозом уменьшилось на 10,5% (с 3 502 до 3 134).

В том числе, в Канавинском районе на 13,9% (с 619 до 533), в Автозаводском – на 12,7% (с 1 222 до 1 067), в Ленинском – на 7,0% (с 444 до 413), Сормовском – на 10,5% (с 333 до 298), Советском – на 7,3% (с 288 до 267), Московском районе – на 9,3% (с 215 до 195), Приокском – на 2,6% (с 192 до 187), Нижегородском районе – на 7,9% (с 189 до 174).