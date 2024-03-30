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Общество

Около 160 тысяч профилактических антинаркотических мероприятий прошло в Нижегородской области в 2023 году

20 апреля 2024 13:40  [92] Общество

По данным Антинаркотической комиссии Нижегородской области, в 2023 году в регионе было организовано и проведено порядка 160 тысяч профилактических антинаркотических мероприятий в образовательных организациях.

Одной из главных задач проведения данной разъяснительной работы среди обучающихся нижегородцев является формирование здорового образа жизни.

Традиционно в образовательных организациях проводились тематические классные часы, спортивные фестивали, дни здоровья, викторины, квесты, уроки правовой грамотности, устные журналы, волонтерские антинаркотические акции, и др. профилактические мероприятия.

Например, в региональном образовательном Интернет-квесте "#ОриентируйсЯ!" приняло участие 2 582 человек, количество просмотров составило 50 000 раз.

В областном онлайн-марафоне здоровых привычек приняло участие 1145 человек, количество просмотров составило более 45 000 раз.

В правовом образовательном онлайн-марафоне "Территория права" приняло участие 1 872 человек, число просмотров составило более 20 000.

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Теги:
Наркотики
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