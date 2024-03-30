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Общество

Павел Ястребов выступил на национальном конгрессе "Человек и лекарство"

17 апреля 2024 10:55  [104] Общество

31-й Российский национальный конгресс "Человек и лекарство", который включает в себя ряд саммитов и сессий по наиболее актуальным направлениям практической медицины, проходит с 15 по 18 апреля в Москве. 

Генеральный директор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов выступил с докладом в рамках саммита "ЛЕК ОБЕСПЕЧЕНИЕ", который состоялся 16 апреля. В ходе саммита обсуждались вопросы планирования потребности, рационального распределения имеющихся ресурсов, текущая ситуация 2024 года на федеральном уровне, а также лекарственное обеспечение на региональном уровне и опыт регионов по сочетанию обязательств в рамках перечня ЖНВЛП и местной ситуации в здравоохранении.

Как отметили организаторы конгресса, вопросы лекарственного обеспечения на региональном уровне, и в том числе, передовой опыт Нижегородской области, вызывают особый интерес участников конгресса. Руководитель ГП НО "НОФ" рассказал коллегам о подходах к лекарственному обеспечению от уровня области до аптеки и ЛПУ на примере Нижегородской областной фармации.

Особое внимание Павел Ястребов уделил региональному проекту "Система управления лекарственным обеспечением медицинских организаций" (СУЛО МО), который используется, в том числе, для формирования сводных потребностей медорганизаций на лекарственные препараты и медицинские изделия и управления запасами внутри самой медицинской организации. По его словам, одной из основных целей СУЛО является повышение качества медицинской помощи путем обеспечения соответствия назначений стандартам оказания медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями согласно уровню и профилю, а также в соответствии с клиническими рекомендациями. "Система позволяет осуществлять анализ работы медицинской организации в процессе лекарственного обеспечения с использованием ИТ-технологий, в том числе искусственного интеллекта, и визуализации в дашбордах", - пояснил Павел Ястребов и добавил, что параллельно путем взаимодействия с ФГИС МДЛП и региональным сегментом ЕГИСЗ ведется мониторинг движения лекарственных препаратов и медизделий в лечебном учреждении.

Генеральный директор ГП НО "НОФ" рассказал также о результатах реализации СУЛО в Нижегородской области, среди которых назвал: централизованное управление лекарственным обеспечением и потребностью всех медицинских организаций; отсутствие дефектуры и просроченных лекарственных препаратов; персонифицированный учет назначений и контроль полноты и своевременности  проведения медицинскими организациями операций с маркированными препаратами. Кроме того, Павел Ястребов познакомил участников конгресса с инфраструктурой лекарственного обеспечения Нижегородской области и подробно остановился на процессе реализации в регионе интеграционного сервиса "Региональный электронный рецепт". 

Фото: ГП НО "НОФ"

 

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Теги:
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