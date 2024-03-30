В Кстове пройдут испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" 24 апреля совместно с Новогорьковской ТЭЦ проведет испытания системы теплоснабжения г. Кстово на максимальную температуру теплоносителя. Программа испытаний согласована с администрацией муниципалитета.

Испытания пройдут на всех теплосетях от Новогорьковской ТЭЦ, включая внутренние системы отопления потребителей. Температура теплоносителя в тепловой сети плавно повысится до своего максимума 120 С в подающих трубопроводах на выходе с ТЭЦ, и будет поддерживаться при максимальных значениях не менее двух часов.

Испытания пройдут под усиленным контролем сотрудников Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс". В ходе испытаний будут производиться объезды и осмотры теплотрасс. Для оперативного устранения возможных повреждений организуется дежурство ремонтных бригад. В качестве дополнительной меры обеспечения безопасности жителей в городе организуют оповещение.

Во время проведения испытаний просим жителей быть внимательными и осторожными, не находиться и не парковать автомобили вблизи теплотрасс, тепловых камер и люков колодцев теплосети. При обнаружении повреждений тепловых сетей необходимо немедленно сообщить в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей по телефону (83145) 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского муниципального округа по телефону 2-48-41.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся раз в пять лет перед окончанием отопительного сезона. Такая проверка позволяет выявить наиболее проблемные участки тепловых сетей для первоочередного ремонта, а также подтвердить их компенсирующую способность при температурных изменениях. По результатам испытаний будут внесены соответствующие корректировки в план летних ремонтных работ.

Предыдущие температурные испытания тепловых сетей г. Кстово проводились в 2019 году. Кстовские тепловые сети просят жителей проявить понимание и приносят извинения за возможные неудобства в ходе проведения испытаний.