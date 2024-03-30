В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 апреля 2024 12:02  [41] В Кстове пройдут испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя
17 апреля 2024 11:56  [67] "Движение Первых" запускает флешмоб "Спасибо спасателям"
17 апреля 2024 11:32  [92] Почетный знак городской Думы может появиться в Нижнем Новгороде
17 апреля 2024 11:27  [93] Новая пожарная часть открылась в селе Пурех в Чкаловске
17 апреля 2024 11:21  [107] Нижегородский аэропорт начал работу в штатном режиме после снятия ограничений
17 апреля 2024 11:15  [96] Количество стоящих на учете с диагнозом "наркомания" снизилось в Нижнем Новгороде в 2023 году
17 апреля 2024 11:00  [108] Более 2 млн кв.м дорог восстановили за 5 лет в Нижнем Новгороде по нацпроекту
17 апреля 2024 10:55  [110] Павел Ястребов выступил на национальном конгрессе "Человек и лекарство"
17 апреля 2024 10:49  [117] Территорию у метромоста в Нижнем Новгороде благоустроят за 100 млн рублей
17 апреля 2024 10:32  [117] Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде проведут на более 330 участках дорог
Общество

В Кстове пройдут испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя

17 апреля 2024 12:02  [41] Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" 24 апреля совместно с Новогорьковской ТЭЦ проведет испытания системы теплоснабжения г. Кстово на максимальную температуру теплоносителя. Программа испытаний согласована с администрацией муниципалитета.

Испытания пройдут на всех теплосетях от Новогорьковской ТЭЦ, включая внутренние системы отопления потребителей. Температура теплоносителя в тепловой сети плавно повысится до своего максимума 120 С в подающих трубопроводах на выходе с ТЭЦ, и будет поддерживаться при максимальных значениях не менее двух часов.

Испытания пройдут под усиленным контролем сотрудников Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс". В ходе испытаний будут производиться объезды и осмотры теплотрасс. Для оперативного устранения возможных повреждений организуется дежурство ремонтных бригад. В качестве дополнительной меры обеспечения безопасности жителей в городе организуют оповещение.

Во время проведения испытаний просим жителей быть внимательными и осторожными, не находиться и не парковать автомобили вблизи теплотрасс, тепловых камер и люков колодцев теплосети. При обнаружении повреждений тепловых сетей необходимо немедленно сообщить в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей по телефону (83145) 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского муниципального округа по телефону 2-48-41.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся раз в пять лет перед окончанием отопительного сезона. Такая проверка позволяет выявить наиболее проблемные участки тепловых сетей для первоочередного ремонта, а также подтвердить их компенсирующую способность при температурных изменениях. По результатам испытаний будут внесены соответствующие корректировки в план летних ремонтных работ.

Предыдущие температурные испытания тепловых сетей г. Кстово проводились в 2019 году. Кстовские тепловые сети просят жителей проявить понимание и приносят извинения за возможные неудобства в ходе проведения испытаний.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кстово Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph