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Общество

Нижегородским кадетам вручили памятные медали за участие в Параде Памяти в Самаре

17 апреля 2024 12:32  [102] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

В Нижегородской кадетской школе прошла торжественная церемония вручение медалей участникам Парада Памяти, который состоялся 7 ноября 2023 года в Самаре. 

Нижегородские кадеты ежегодно принимают участие в масштабной реконструкции парада, который прошел в 1941 году в Куйбышеве (в настоящее время город Самара). 

В 2023 году тема парада была "Герои и подвиги", объединившая героев времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Нижегородскую область на параде представляли 52 кадета в составе парадной коробки и знаменной группы. 

"Во время парада испытываешь чувство гордости за Россию, за наших дедов и прадедов, которые 41-м году шли по этой площади и потом уходили на фронт. Гордость за наших ребят, которые теперь также твердо держат шаг и готовы встать на защиту Родины", - поделился подполковник запаса, старший воспитатель школы Вадим Касаткин, командовавший парадным расчетом нижегородских кадет.  

Участие в Параде Памяти для воспитанников кадетской школы – ответственная и почетная миссия. Они проходят серьезный отбор: учитывается не только строевая подготовка, но и показатели в учебе и активность в общественной деятельности. 

"Это очень важное событие для каждого кадета, они очень ждут его, готовятся, надеются попасть в парадный расчет. Участвуя в параде, ребята проявляют свои лучшие качества и знания. И мы гордимся тем, что наши кадеты уже на протяжении 11-ти лет представляют Нижегородскую область на таком значимом мероприятии", - отметила директор Нижегородской кадетской школы Ольга Кудасова.   

Ученик 10-го класса Андрей Сойнов принимал участие в Параде Памяти уже дважды. 

"Это была мечта с пятого класса, равноценная сдаче "на берет" или участию в Параде Победы 9 мая. Смотря на старшеклассников, представлял себя на их месте. И очень рад, что меня выбрали, и я смог участвовать в параде. Все ребята, конечно, волновались, но собрались и прошли достойно и слаженно. Парад очень красивый, торжественный, это останется в памяти навсегда", - рассказал он. 

Воспитанникам кадетской школы и их наставникам памятные медали, удостоверения и благодарственные письма вручил депутат Государственной Думы РФ, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов. 

"Общался с ребятами, которые принимали участие в Параде Памяти, их эмоции не передать словами. Это и гордость за свою страну, это и новые знакомства, и ощущение собственного вклада в сохранение исторической памяти. Это замечательный проект, в рамках которого наши нижегородские кадеты принимают участие в Параде Памяти в бывшем Куйбышеве, а ныне в Самаре. Участвуя в таких мероприятиях, эти ребята с самого детства понимают, как тяжело нашей стране далась Победа в Великой Отечественной войне, и какой ценой мы отстояли свою свободу и независимость. Искренне поздравляю участников Парада Памяти с заслуженными наградами. Эти дети – будущее нашей страны, ее молодость, ее гордость и надежда!", - сказал Вадим Булавинов. 

Нижегородское региональное отделение "Единой России" в рамках партпроекта "Историческая память" ежегодно оказывает помощь кадетской школе в организации поездки в Самару для участия в Параде Памяти. 

Напомним, Парад Памяти в Самаре проходит с 2011 года, и с каждым годом география участников расширяется. 

В 2023 году по площади Куйбышева в Самаре прошли 125 парадных подразделений силовых структур, военно-учебных центров, ветеранских и патриотических общественных организаций, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, юнармейских отрядов и кадетских классов из всех регионов ПФО, а также Дагестана, Донецкой Народной Республики и Республики Беларусь. Также в параде было задействовано 35 единиц исторической техники времен Великой Отечественной войны.

Парад Памяти – патриотический проект, посвященный параду в Куйбышеве 7 ноября в 1941 году. В тот день торжественные парады прошли в Москве, Куйбышеве и Воронеже. Этим маршем в тяжелые первые месяцы войны наша страна продемонстрировала боевой дух советской армии, решимость защищать Родину и несгибаемую волю к победе. Самым масштабным по количеству участников и военной технике был парад в Куйбышеве. После парадов солдаты уходили на фронт. И уже через месяц имевший до этого репутацию непобедимого нацистский вермахт потерпел свое первое крупное поражение под Москвой, и амбициозный план "молниеносной войны" против СССР был сорван. 

Отметим, что сохранение исторической памяти, поддержка и реализация проектов по образованию и воспитанию молодежи в патриотических, духовно-нравственных традициях,  по знанию истории Отечества является одним из важнейших направлений в народной программе партии "Единой России" в разделе "Гражданская солидарность и молодежная политика".

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Теги:
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