В "ТНС энерго НН" рассказали школьникам о работе гарантирующего поставщика

В "ТНС энерго НН" прошла встреча с учениками 8 класса Школы № 47 Советского района города Нижнего Новгорода.
В рамках мероприятия для ребят провели экскурсию по Городскому отделению "ТНС энерго НН", рассказали историю создания компании, показали тематический фильм о деятельности гарантирующего поставщика на территории Нижегородской области, а также провели викторину и подарили памятные сувениры.
Школьники проявили интерес, активно участвовали в дискуссии и задавали вопросы, например, о том, какие знания необходимы для работы в энергетической отрасли. В настоящее время "ТНС энерго НН" растет, развивается и в компании востребованы профессионалы разных направлений подготовки: инженеры, экономисты, юристы, IT- специалисты.
"Сегодня наши гости смогли увидеть работу энергосбытовой компании "изнутри". Такие встречи привлекают внимание учащихся к вопросам профессиональной ориентации, – отметила начальник отдела кадров Мария Калтаева. – Если в будущем ребята решат связать свою жизнь со сферой электроэнергетики – мы будем рады видеть их в рядах специалистов "ТНС энерго НН".
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