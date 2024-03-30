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Общество

Единоразовая выплата нижегородским добровольцам СВО увеличена до 1 млн рублей

17 апреля 2024 13:23  [56] Общество

Фото: Дом народного единства

Нижегородским добровольцам, которые планируют заключить контракт с Минобороны РФ, увеличили сумму единоразовой выплаты до 1 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Дополнительные средства выделены за счет бюджетов города и региона, а также Минобороны.

"Мы все гордимся патриотизмом и мужеством наших ребят, которые идут на СВО и ставят интересы государства выше своего личного комфорта, душой болеют за страну. Повышение городских выплат – лишь малая толика той благодарности, которую они заслуживают", - написал глава города. 

За более подробной информацией можно обратиться по бесплатному номеру: 8 (800) 250-11-03.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство установило выплату для военных специалистов новых формирований, заключающих контракт с 1 марта.

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Теги:
Военные СВО
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