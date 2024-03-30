"Кросс по Щелчку" и ЧР по кроссу пройдут в Нижнем Новгороде 27 апреля Спорт

В Нижнем Новгороде 27 апреля уже в четвёртый раз состоится знаковое мероприятие для любителей лёгкой атлетики - "Кросс по Щелчку" (6+). Соревнования нацелены на популяризацию здорового образа жизни и развитие спорта.

В рамках мероприятия впервые пройдут чемпионат и первенство России по кроссу. Поэтому на территории Щёлоковского лесопарка встретятся и любители, и профессиональные атлеты со всей страны.

Спортсменов, принимающих участие в ЧР и ПР, ожидают дистанции на 2 км, 3 км, 4 км, 5 км и 8 км, а участников "Кросса по Щелчку" - 500 м, 1 км, 3 км и 6 км.

Для участия в кроссе приглашаются легкоатлеты от 6 лет и старше. необходима предварительная регистрация.

Подробности о соревнованиях доступны на официальном сайте организаторов проекта RussiaRunning.