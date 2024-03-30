Рабочая группа по вопросам обращения с ТКО будет создана в Думе Дзержинска Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Рабочую группу по вопросам обращения с ТКО создадут в Думе Дзержинска. Такое решение было принято на заседании комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов.

Вопрос обращения с ТКО был одним из главных в повестке. Народные избранники озвучили жалобы, которые регулярно им поступают от жителей городского округа. Весной после схода снега их стало больше. Денис Савинов рассказал о том, что специально провёл мониторинг ситуации с вывозом мусора на своём округе.

"Уже утром контейнеры по улицам Октябрьской, Попова и Окской набережной заполнены. Вывоз начинается во второй половине дня. За это время мало того, что ёмкости становятся ещё более заполненными, всё это разлетается по окрестностям. И с такой ситуацией сталкиваются жители не только моего округа, и не только нашего города. Составление графиков вывоза мусора – проблема для многих территорий", - сказал депутат Думы Дзержинска Денис Савинов.

Директор региональной компании ООО "Нижэкология-НН" Андрей Паршин, который присутствовал на заседании, разъяснил, каким образом идёт работа в направлении составления графиков вывоза ТБО. Депутаты сошлись во мнении, что возможно необходимо внесение изменений в законодательство. Чтобы изучить вопрос досконально, было принято решение о создании рабочей группы. В неё войдут депутаты, представители администрации города и регионального оператора.

"Мы внимательно изучим законодательство, пробелы, которые сейчас есть. В том числе и с заключением договоров с юридическими лицами. Приведу небольшой пример. На Петрищева, 14 есть заведение, у которого заключён договор с региональным оператором на определённый объём вывоза мусора. Но по факту этот объём всегда больше. В итоге он складируется на контейнерной площадке. Это неправильно. И таких примеров масса. Все пробелы законодательства мы изучим. Дальше будем обращаться в Законодательное собрание региона, в правительство. Необходимо решать вопрос", - отметил председатель комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Олег Богданов.

Ещё одна тема, которую обсудили на заседании комитета – благоустройство. Сотрудники одноимённого департамента администрации города приступили к приведению в порядок документов для того, чтобы можно было говорить о создании проекта благоустройства Окской набережной. Об этом они рассказали депутатам. Также они довели до народных избранников информацию о том, когда начнутся работы первого этапа по созданию парка "Молодёжный".

"По предложению дзержинцев новый парк "Молодежный" будет больше спортивной направленности. Подрядчик в ближайшие дни приступит к работам. В первую очередь благоустройства вошло формирование спортивного ядра парка: две многофункциональные площадки для уличных видов спорта. В этом году обязательно сделаем входную группу парка, пешеходные дорожки и освещение. Все, кто заинтересован в развитии этого района города и парка, еще успевают до 30 апреля принять участие в рейтинговом голосовании по проекту "Формирование комфортной городской среды" и выбрать вторую очередь парка "Молодежный", - сказал заместитель главы Дзержинска Денис Дергунов.

Работы по благоустройству парка "Молодёжный" начнутся в ближайшие дни.