Сроки капремонта многоквартирных домов в Нижегородской области предложено скорректировать Общество

На заседании комитета нижегородского Заксобрания по ЖКХ и ТЭК вновь обсуждалась тема капремонта многоквартирных домов в регионе.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, депутаты рассмотрели проект изменений в региональный закон о капремонте МКД.

В частности, предлагается скорректировать сроки проведения ремонтных работ с учетом состояния дома.

Также нижегородское правительство может получить полномочия по установлению порядка проведения обследования технического состояния многоквартирных домов.

Как отметил председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин, вопросы капремонта постоянно находят отражение на заседаниях комитетов парламента. Председатель ЗСНО напомнил, что в прошлом году в Нижегородской области впервые были проведены работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, необходимость которой неоднократно отмечали депутаты.

Председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов рассказал, что программа капитального ремонта формируется с учетом даты строительства многоквартирного дома и даты последнего проведения капремонта.

"После внесения изменений в закон можно будет проводить капремонт, учитывая техническое состояние многоквартирных домов. В региональном законе появится возможность переносить сроки и более своевременно проводить работы в многоквартирных домах, которые нуждаются в срочном ремонте", - отметил он.

Кроме того, законопроектом предлагается сократить срок, в течение которого собственники жилья в новых многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию после утверждения региональной программы капремонта, освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. В настоящее время обязанность оплачивать взносы появляется у них не позднее чем в течение трех лет с момента включения новостройки в региональную программу, теперь же предложено сократить этот срок до одного года.

Ранее сообщалось, что корректировку регионального закона о капремонте обсудили на совещании в нижегородском Заксобрании.