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Общество

Предпринимателей предложили освободить от НДС за сдачу просрочки на благотворительность

17 апреля 2024 16:44  [127] Общество

Российский экологический оператор выступил с предложением отменить налоги для предпринимателей, которые отдают продукты с истекшим сроком годности на благотворительность.

В частности, инициатива размещена в Концепции РЭО по минимизации образования отходов в Российской Федерации. Об этом сообщил телеканал "360".

Так, по экспертным оценкам, в России образуется 17 млн тонн отходов продуктов питания, а потери продуктов превышают 40%. Причём стоимость потерянных продуктов питания оценивается более чем в 1,6 трлн рублей.

Сокращение потерь продукции позволило бы сократить долю образования пищевых отходов в торговых объектах на 70%.

В магазинах основную часть продукции с истекшим сроком составляет молочная продукция, овощи, хлебобулочные и макаронные изделия, мука.

РЭО предлагает внести изменения в законодательство о налогах и сборах, которые освободят бизнес от уплаты налога на добавленную стоимость в случае безвозмездной передачи продуктов питания третьим лицам в благотворительных целях.

Сейчас торговым объектам выгоднее списывать уже просроченную продукцию, нежели передавать её в благотворительных целях ещё до истечения сроков годности - и при этом платить налог на добавленную стоимость как за реализованную продукцию.

При проработке вопроса налогового стимулирования необходимо исключить возможность продажи продовольственных товаров, направленных на благотворительность, и исключить возможность занижения налоговой базы недобросовестными торговыми сетями.

СПРАВКА:

Концепция РЭО была представлена 21 марта 2024 года на заседании общероссийской общественной организации "Деловая Россия". До конца года она должна быть утверждена правительством РФ. После этого будет разработана и утверждена дорожная карта, в которой зафиксируют конкретные мероприятия и сроки их исполнения.

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Теги:
Налоги Продовольствие РЭО
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