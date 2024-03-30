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Общество

Удостоверения ветеранов боевых действий бойцам ЧВК "Вагнер" вручили в Нижнем Новгороде

17 апреля 2024 18:06  [44] Общество

Фото: Кира Мишина

В нижегородском филиале государственного фонда "Защитники Отечества" 11 бойцов ЧВК "Вагнер" (участники СВО) получили удостоверения ветеранов боевых действий.

Документы вручили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и руководитель нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" Екатерина Генералова.

"Это заслуженный статус, который дает право на все социальные льготы, поддержку от государства. С оформлением удостоверений бойцам ЧВК помогает фонд "Защитники Отечества". Поблагодарил бойцов за их работу, за подвиги, совершенные для защиты Родины. Победа будет за нами!", - сказал Андрей Гнеушев.

Социальные координаторы фонда "Защитники Отечества" помогают бывшим участникам ЧВК "Вагнер" оформлять пакет необходимых документов, которые передаются в специальную комиссию Министерства обороны для принятия решения о выдаче удостоверений ветеранов боевых действий. Готовые удостоверения ведомство направляет в филиалы фонда для вручения.

"Мы используем любую возможность поддержать своих героев, и, конечно, главным вопросом для бойцов ЧВК "Вагнер" остается получение удостоверения ветерана боевых действий, которое дает право на получение мер социальной поддержки. Для удобства сразу же после вручения важного документа сотрудники банка-оператора помогли сформировать и подать заявку на получение электронного удостоверения ветеранов боевых действий и рассказали о преимуществах, которое оно дает", – поделилась руководитель нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" Екатерина Генералова.

Напомним, что в феврале член наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества", Герой России Алексей Романов и лидер Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич вручили удостоверения ветеранов боевых действий бойцам ЧВК. В 2023 году Нижегородская область стала первым регионом, в котором прошло торжественное награждение государственными наградами бойцов ЧВК "Вагнер".

"Хочу от души поблагодарить за оказанную помощь и поддержку в получении удостоверения ветерана боевых действий команду нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества". Благодарим за полное содействие в решении вопросов в самых разных сферах жизни и за поддержку!", - поделился боец ЧВК "Вагнер" с позывным "Словен".

Обратиться в нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества" ветераны СВО, члены их семей, а также члены семей погибших могут по любым вопросам. Сделать это можно по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Славянская, 8 или у социального координатора своего района.

 

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Теги:
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