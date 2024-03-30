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Политика

Глеб Никитин направил поздравительную телеграмму Башару Асаду с Днем независимости Сирии

17 апреля 2024 18:40  [91] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду поздравительную телеграмму в связи с Днем независимости Сирии.

"Высоко ценю Ваш вклад в развитие деловых и дружеских связей между Нижегородской областью Российской Федерации и Сирийской Арабской Республикой и надеюсь на укрепление взаимовыгодного сотрудничества. Желаю успехов, осуществления намеченных планов и замыслов, а жителям Республики – счастья и процветания", - сообщается в телеграмме.

Как рассказали в министерстве международных и межрегиональных связей Нижегородской области, правительство региона ведет работу по предоставлению гуманитарной помощи российским соотечественникам, гражданам и организациям Сирийской Арабской Республики. В 2022-м и 2023 году для сирийских граждан были организованы Дни культуры Нижегородской области в Сирии, в открытии мероприятий приняла участие делегация нашего региона.

"Сотрудничество с Сирией в сфере культуры имеет большое значение для Нижегородской области. Культура — это то, что во многие времена объединяло людей самых разных взглядов и национальностей, ведь это язык дружбы. Проведение совместных культурных мероприятий не только помогает сохранить историческое наследие и обогатить духовную жизнь наших народов, но и показывает весь потенциал нашего региона. Нижегородская область занимает первое место по числу сохраненных народных художественных промыслов, и мы с радостью готовы поделиться нашим культурным достоянием", - подчеркнула министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева. 

В программу Дней культуры вошли мастер-классы по хохломской росписи и ножевому промыслу для детей и взрослых. Также для жителей выступили музыканты Нижегородского губернского оркестра, артисты Нижегородского камерного музыкального театра им. В.Т. Степанова, представившие танцевальные номера и композиции отечественных и зарубежных исполнителей.

 

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Теги:
Глеб Никитин Международное сотрудничество
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