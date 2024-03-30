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Бизнес

Нижегородские самозанятые поставили госкомпаниям товаров и услуг почти на 27 млн рублей

17 апреля 2024 18:53  [91] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские самозанятые поставили госкомпаниям товаров и услуг более чем на 27 млн рублей в первом квартале 2024 года, что почти на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Самозанятые региона для развития своего дела могут воспользоваться поддержкой нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

В целом в стране общий объем закупок компаний с госучастием у самозанятых по итогам I квартала 2024 года превысил 2,2 млрд рублей.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что одновременно на 48% выросло число самозанятых-поставщиков, их общая численность составила почти 2,9 тыс. человек.

"Распространение преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса, на самозанятых упростило процедуры участия в закупках крупнейших заказчиков по 223-ФЗ и помогло обеспечить рост объема закупок у них. Общий объем закупок у самозанятых в I квартале 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 160 процентов и превысил 2,2 миллиарда рублей", - отметил Александр Исаевич.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в регионе самозанятые могут воспользоваться различными мерами господдержки.

"В этом году мы снова запустим обучающую программу "Займись делом". Кроме того, самозанятые могут получить гранты в рамках муниципальных программ поддержки бизнеса и оформить льготные займы в региональной "ГосМФО". Это одна из самых популярных мер поддержки - с каждым годом объем средств, выданных самозанятым, растет. Так, в 2022 году общая сумма предоставленных льготных займов составила 8 миллионов рублей, а в 2023 году – уже 11,7 миллиона", - рассказал Максим Черкасов.

Министр добавил, что нижегородские самозанятые активно осваивают рынок госзакупок.

"В первом квартале 2024 года объем закупок у самозанятых вырос почти на 23 процента к аналогичному периоду прошлого года. Также растет и объем закупок у малого и среднего бизнеса в целом, за три месяца он превысил 26,1 миллиарда рублей – на 48 процентов больше, чем в первом квартале 2023 года", - уточнил министр.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в нижегородском центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". 

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Теги:
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