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Общество

Свет и ГВС частично отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 18 апреля

18 апреля 2024 09:09  [1] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 18 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе на непродолжительное время - с 8:00 до 10:00 - свет отключат на ул. Алексеевской, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 27б, 27; ул. Б. Покровской, 20Б, 22, 21/5; ул. Грузинской, 28, 30, 30А; ул. Октябрьской, 9, 9Б, 11Б, 11, 13, 13Б.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 будет обесточено одно административное здание на ул. Ларина, 26. С 9:00 до 18:00 без света останутся жильцы многоквартирных домов на ул.Тропинина, 51, 53, 55, 57, 61.

В Канавинском районе отключение электричества запланировано с 8:00 до 17:00 на бульваре Мира, 11а и Ярмарочном проезде, 4, 8.

Кроме того, с 12:00 до 17:00 электричества не будет в одном из зданий агрокомбината "Горьковский" на ул. Тепличной, 2а.

До 18:00 света не будет на ул. Должанская, 1, 5.

В Московском районе с 9:00 до 15:00 будет отключена горячая вода на ул.Панфиловцев в домах № 5, 7, 9, 11, 15.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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