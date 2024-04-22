Глеб Никитин: "Этот праздник напрямую связан с уважением к труду, его значением в жизни каждого человека" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем Весны и Труда.

"Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот праздник напрямую связан с уважением к труду, его значением в жизни каждого человека. Мы чествуем тех, кто создает новое, стремится к изменениям, двигается вперед. Большого труда стоит и работа над собой, постоянное развитие", - говорится в тексте поздравления.

"Несмотря на все вызовы времени, экономика Нижегородской области в последние годы набирает обороты. Это стало возможным именно благодаря людям труда - тем, кто работает на предприятиях, в реальном секторе, кто создает новые цифровые продукты и занимается исследовательской деятельностью. Огромное значение имеет труд и в социальной сфере. Учить, лечить, помогать людям - без этого немыслима жизнь нашего общества. Все большее значение приобретает труд волонтеров - тех, кто участвует в решении различных проблем и задач по зову сердца. Это достойно самого глубокого уважения!

Крайне актуален в наше время и вопрос повышения производительности труда, внедрения новых технологий. Особое внимание этой теме уделяет Президент России Владимир Путин. Движение в данном направлении поможет сохранить траекторию роста и создать хороший задел на будущее.

В Праздник Весны и Труда желаю всем, кто трудится, удачи во всех начинаниях и успеха! Ветеранам – огромное спасибо за вклад в судьбу региона и страны!", - сказал губернатор.