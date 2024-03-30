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Общество

Договор о КРТ подписали в Советском районе Нижнего Новгорода

18 апреля 2024 12:53  [102] Общество

В Нижнем Новгороде подписан договор о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в Советском районе, сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Договор заключен между правительством Нижегородской области, администрацией Нижнего Новгорода и компанией ООО СЗ "Норд-Инвест", для реализации проекта в границах улиц Ашхабадской –  Генкиной –  Тверской.

Торги состоялись 3 апреля, стартовав с цены 4,39 млн рублей за право реализации КРТ (не считая других затрат застройщика). ООО СЗ "Норд-Инвест" сделало последнее предложение на 240,08 млн рублей. Всего для участия в торгах было подано восемь заявок.

В рамках подписания договора заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин провел рабочее совещание с участием представителей ООО СЗ "Норд-Инвест" во главе с учредителем компании Алексеем Зенковым и директором ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области" Михаилом Гениным. На мероприятии обсудили ряд организационных моментов и определили пул первоочередных задач по дальнейшей реализации проекта КРТ жилой застройки.

"По данной площадке согласно договору о КРТ победителю торгов предстоит за счет собственных средств расселить жителей ветхих и аварийных домов и профинансировать строительство детского сада. Правительство Нижегородской области по каждому проекту КРТ держит на особом контроле исполнение условий договоров, в особенности по улучшению жилищных условий, и ход выполнения работ согласно установленному графику", – отметил Иван Каргин.

Затраты застройщика на выполнение указанных обязательств  оцениваются в 644,2 млн рублей.

На месте старых домов в границах КРТ жилой застройки предусмотрено строительство современного жилого комплекса с благоустроенной территорией. Общая площадь новой застройки составляет 30,72 тыс. кв. м, жилой – 21,24 тыс. кв. м. Все работы по реализации данного проекта КРТ должны быть выполнены в течение 10 лет.

Как сообщалось ранее, СЗ "Норд-Инвест" будет развивать территорию в границах улиц Генкиной и Ашхабадской.

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Теги:
Жилье КРТ
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