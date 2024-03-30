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Общество

Около 1,5 млн россиян ежегодно нуждаются в донорской крови

18 апреля 2024 13:08  [78] Общество

В России с 15 по 21 апреля проходит Неделя популяризации донорства крови.

Донорство крови – это добровольное жертвование собственной крови или ее компонентов для последующего переливания нуждающимся больным или получения медицинских препаратов. В ходе короткой несложной процедуры из вены у донора берут 450 мл цельной крови.

Ежегодно в донорской крови нуждаются около 1,5 млн россиян, в частности:
 - Жертвы автомобильных аварий.
 - Женщины во время родов.
 - Больные во время различных операций.
 - Больные онкогематологическими заболеваниями.
 - Также кровь и ее компоненты необходимы для производства лекарственных препаратов для больных гемофилией и некоторыми другими тяжелыми заболеваниями – эти препараты должны приниматься ими на протяжении всей жизни.

Один донор за 4 донации в год может спасти жизни 12 человек. Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано, что дача крови в дозе до 500 мл совершенно безвредна и безопасна для здоровья человека, а периодические донации крови оказывают благоприятное стимулирующее воздействие на организм донора

Стать донором может практически любой здоровый человек, если он старше 18 лет, а его вес больше 50 кг.  

Как подготовиться к донации:
1. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т.ч. растительное), шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы;
2. Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, за исключением авокадо, свеклы, бананов;
3. За 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики;
4. За час до процедуры донации следует воздержаться от курения;
5. Лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура. После 12:00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам;
6. Не следует планировать донацию после ночного дежурства или бессонной ночи;
7. Не стоит планировать сдачу крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, на время особенно интенсивного периода работы и т.п.

Ознакомиться с подробной информацией о том, как стать донором, какие существуют противопоказания, где можно сдать кровь и другой полезной информацией можно на официальном сайте Службы крови: https://yadonor.ru/

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Теги:
донор Медицина и здоровье
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