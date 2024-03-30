Нижегородские предприниматели составили более 80 бизнес-планов на портале Мойбизнес52.рф Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели при помощи онлайн-конструктора на портале Мойбизнес52.рф за I квартал 2024 года составили почти 80 бизнес-планов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, онлайн-конструктор был запущен в помощь предпринимателем. Благодаря ему, компании имеют возможность самостоятельно разрабатывать проекты будущего предприятия, анализировать финансовые показатели и выбирать оптимальные формы ведения бизнеса. За все время работы сервисом воспользовались свыше 300 нижегородцев.

Форма для разработки бизнес-плана разделена на десять шагов. Каждый пункт содержит подсказки по заполнению, которые облегчают составление документа. Отмечается, что онлайн-конструктор разработан так, что итоговый документ предприятия могут использовать не только для реализации своего проекта, но и для получения мер государственной поддержки.

Например, форма бизнес-плана подходит для заключения социального контракта до 350 тысяч рублей и для того, что бы подать заявление на получение льготного займа от региональной микрофинансовой компании до 5 млн рублей. Услуга бесплатная, и чтобы стать ее получателем, необходима регистрация на портале "Мойбизнес52.рф".

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" который открыт в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.