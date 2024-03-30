Нижегородские школьники заняли 15 первых мест на международном фестивале "ТехноСтрелка" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

40 наград завоевали нижегородские школьники на III Международном инженерно-творческом фестивале "ТехноСтрелка".

Как сообщает министерство образования и науки Нижегородской области, учащиеся нижегородских школ заняли 15 первых и еще 20 призовых мест. Кроме того, команды школьников из Нижнего Новгорода и Дзержинска одержали победу во всех пяти специальных номинациях состязания. Всего на фестивале разыграли 99 наград в 33 кейсах.

На протяжении трех дней участники решали задачи от партнёров фестиваля, посещали лекции и интерактивы, знакомились с городом, общались с единомышленниками.

Учащиеся пытались создать фирменный стиль нижегородского отеля, рассмотрели систему раздельного сбора отходов в регионе, предложили концепцию развития логистики Горьковского автозавода, а также разработали исторический облик Нижнего Новгорода в дополненной реальности и реализовали многие другие проекты.

Победители фестиваля имеют возможность получить дополнительные баллы при поступлении в профильный вуз. Помимо этого, сведения о школьниках внесут в государственный информационный ресурс о талантливых детях.

Организаторами фестиваля является Региональный центр развития талантов "Вега" и Центр молодежных, инженерных и научных компетенций "Кванториум" при поддержке Минобрнауки Нижегородской области.

Напомним, Региональный центр развития талантов "Вега" и детские технопарки "Кванториум" ведут свою работу в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".