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Экономика

Тридцать судов было спущено на воду в Нижегородской области в 2023 году

18 апреля 2024 14:33  [95] Экономика

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Тридцать судов было спущено на воду предприятиями Нижегородской области в 2023 году.

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках встречи с предпринимателями "Вопросы бизнеса. Открытый диалог". Мероприятие проходит 18 апреля.

Как отметил глава региона, нижегородские предприятия строят суда различного типа. В отрасли судостроения у региона есть заказы на несколько лет вперед. Также доступны программы финансирования льготного лизинга из федерального бюджета.

"Нам нужно глобальное импортозамещение в широком смысле слова, почти в каждой отрасли открыт "зеленый свет", - отметил губернатор.

Как сообщалось ранее, круизный лайнер "Михаил Жванецкий" заложили на нижегородском заводе "Красное Сормово".

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Теги:
Судостроение
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