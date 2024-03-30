Тридцать судов было спущено на воду в Нижегородской области в 2023 году Экономика

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Тридцать судов было спущено на воду предприятиями Нижегородской области в 2023 году.

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках встречи с предпринимателями "Вопросы бизнеса. Открытый диалог". Мероприятие проходит 18 апреля.

Как отметил глава региона, нижегородские предприятия строят суда различного типа. В отрасли судостроения у региона есть заказы на несколько лет вперед. Также доступны программы финансирования льготного лизинга из федерального бюджета.

"Нам нужно глобальное импортозамещение в широком смысле слова, почти в каждой отрасли открыт "зеленый свет", - отметил губернатор.

Как сообщалось ранее, круизный лайнер "Михаил Жванецкий" заложили на нижегородском заводе "Красное Сормово".