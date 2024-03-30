Тридцать судов было спущено на воду в Нижегородской области в 2023 году

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Тридцать судов было спущено на воду предприятиями Нижегородской области в 2023 году.
Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках встречи с предпринимателями "Вопросы бизнеса. Открытый диалог". Мероприятие проходит 18 апреля.
Как отметил глава региона, нижегородские предприятия строят суда различного типа. В отрасли судостроения у региона есть заказы на несколько лет вперед. Также доступны программы финансирования льготного лизинга из федерального бюджета.
"Нам нужно глобальное импортозамещение в широком смысле слова, почти в каждой отрасли открыт "зеленый свет", - отметил губернатор.
Как сообщалось ранее, круизный лайнер "Михаил Жванецкий" заложили на нижегородском заводе "Красное Сормово".
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