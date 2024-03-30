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Общество

Пять проектов по строительству гостиничных комплексов реализуется в Нижегородской области

18 апреля 2024 15:10  [64] Общество

В Нижегородской области в 2024 году реализуется пять проектов по строительству гостиничных комплексов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в рамках встречи с предпринимателями "Вопросы бизнеса. Открытый диалог".

Как подчеркнул глава региона, в области сейчас наблюдается рост инвестиций в гостиничный бизнес.

"Огромный потенциал в Арзамасе, в Городце, вводится гостиничный комплекс высокого класса в Выксе, занимаемся Большим Болдино. Новые гостиницы это рабочие места, налоги в бюджет, рост туристической привлекательности региона", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что гостиничный комплекс построят на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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