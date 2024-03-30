Социальные участковые проводят месячник очистки городов от мусора Общество

Социальные участковые сразу нескольких районов Нижнего Новгорода приняли участие в субботниках.

Так, например, в Автозаводском районе привели в порядок территорию возле памятника Героя Советского Союза Алексея Поющева. На уборку вышли местные жители и ученики школы №133. Они собрали мусор, выгребли прошлогоднюю траву. Собрали насколько десятков мешков. Подобные субботники социальные участковые организуют и проводят и на территориях общественных пространств, и во дворах.

"Одна из задач нашего социальных участковых – организовывать людей. За год существования проекта мы познакомились с большинством жителей наших участков, знаем активистов. Поэтому когда стали предлагать выйти на субботники, большинство сразу соглашались. С энтузиазмом на предложение привести территории в порядок откликаются школы, детские сады, различные учреждения. Уверен, совместными усилиями нам удастся сделать наши города чище", - сказал руководитель проекта "Социальный участковый" и Дома народного единства Роман Кошелев.

Социальные участковые проведут почти 150 субботников во всех городах действия проекта – в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Богородске, Кстово, Арзамасе. Большинство из них – около 100 – пройдут в областном центре. Люди не просто присоединяются к уборке городов, они выходят на уборку целыми семьями.

"Наш социальный участковый предложил выйти на субботник. Предоставили перчатки, мешки для мусора. Мы пришли всей семьёй. Уверена, если наши дети вместе с нами будут убирать, им не придёт в голову бросить фантик мимо урны", - сказала жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода Алефтина Петрушева.

Напомним, проект "Социальный участковый" действует в Нижегородской области с прошлого года. В его рядах 1500 человек.