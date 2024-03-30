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Политика

Минюст внёс "Фонд Бориса Немцова за свободу" в перечень нежелательных НПО

18 апреля 2024 15:55  [102] Политика

Минюст РФ включил в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной на территории страны, немецкий "Фонд Бориса Немцова за свободу", основанный в 2015 году дочерью политика Жанной Немцовой. Об этом сообщил телеканал "360".

"Фонд Бориса Немцова за свободу" является НКО и базируется в Бонне. Изначально он основан в память о российском государственном деятеле с целью содействия образованию, свободе и прогрессивному развитию. В частности, фонд выделял деньги на образование и свободу информации, продвижение европейских ценностей, а также германо-российские мероприятия.

Напомним, что в настоящее время в Перечне иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, насчитывается 158 позиций.

СПРАВКА: В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" деятельность иностранной или международной неправительственной организации, представляющая угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства, может быть признана нежелательной на территории страны. Соответствующее решение принимает Генеральный прокурор РФ и или его заместители по согласованию с федеральным органом исполнительной власти. Признание нежелательной на территории РФ деятельности такой организации влечёт за собой: - запрет на создание (открытие) на территории РФ их структурных подразделений и прекращение деятельности ранее созданных структурных подразделений; - запрет на распространение информационных материалов, а также производство или хранение таких материалов в целях распространения; - запрет на создание иностранной или международной неправительственной организацией на территории РФ юридических лиц либо участие в них.

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Теги:
Минюст НКО
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