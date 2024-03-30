В Штабе общественной поддержки состоится День оказания бесплатной юридической помощи гражданам Общество

24 апреля на площадке Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" состоится День оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

Мероприятие пройдет при поддержке Нижегородского регионального отделения "Ассоциации юристов России".

Прием граждан проведут специалисты Ассоциации юристов России, представители Нижегородской областной нотариальной палаты, Палаты адвокатов Нижегородской области, Аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и Главного радиочастотного центра.

Мероприятие будет проводиться с 10:00 до 16:00.

Предварительная запись по телефону: 8 (831) 435-14-01.

Адрес Штаба общественной поддержки: Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а.