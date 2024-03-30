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Бизнес

"Волгаэнерго" (входит в Эн+) повысит качество воды в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

18 апреля 2024 16:22  [87] Бизнес

Компания "Волгаэнерго" (входит в российский энерго-металлургический холдинг Эн+) приступила к ежегодной гидропневматической промывке трубопроводов горячего водоснабжения в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Целью работ является повышение качества горячей воды.
 
Промывка трубопроводов проводится с применением компрессорной установки, которая под давлением подает водо-воздушную смесь в сети горячего водоснабжения, в результате чего смываются отложения с внутренних поверхностей труб. 

После каждой такой операции лицензированной химико-бактериологической лабораторией путём взятия проб воды проводится ее проверка воды на прозрачность, наличие запаха или несвойственного цвета, концентрации различных элементов. 

"Работы проходят в рамках программы по повышению качества поставляемой воды жителям Автозавода. Для нас это одна из приоритетных задач. Мы постоянно увеличиваем количество промываемых сетей и в этом году планируем охватить 273 дома. На сегодняшний день все работы идут согласно графику", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Очистные мероприятия уже завершены на 42 участках из 56 запланированных, работы планируется завершить до конца апреля. 

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Теги:
Эн+
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