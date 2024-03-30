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Общество

Новые категории граждан в Нижегородской области смогут получить статус "молодой ученый"

18 апреля 2024 17:12  [93] Общество

На заседании комитета Заксобрания по социальным вопросам депутаты обсудили внесение изменений в региональный закон "О молодежной политике в Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Законопроектом предлагается установить единый подход к определению понятия "молодой ученый" и расширить критерии отнесения к данной категории граждан.

В настоящее время понятие "молодой ученый" в федеральном законодательстве не установлено. В ряде подзаконных нормативных правовых актов федерального уровня, регулирующих предоставление мер социальной поддержки, применяются различные критерии понятия, например, разделяются термины "молодой ученый" и "аспирант".

"В регионах по-разному истолковывают понятие "молодой ученый" где-то к молодым ученым относят кандидатов наук до 35 лет или докторов наук до 40 лет, в других регионах аспирантов, исследователей, преподавателей в университете в возрасте до 30 лет без ученой степени. Мы решили комплексно подойти к этому вопросу и включить в него все перечисленные категории", - отметила председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области Наталья Смотракова.

Так, в соответствии с региональным законом "О молодежной политике в Нижегородской области" молодым ученым является кандидат наук до 35 лет, доктор наук до 40 лет, проживающие в Нижегородской области. В соответствии с законопроектом категории граждан, которые могут получить статус "молодого ученого" предлагается дополнить категорией аспирантов, исследователей, преподавателей вузов без ученой степени в возрасте до 30 лет.

Комитет рекомендовал рассмотреть проект закона на заседании Законодательного Собрания в первом чтении. При необходимости проект закона будет дорабатываться совместно с правительством области.

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Теги:
Законодательное собрание Законопроекты
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